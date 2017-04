Nochtans leek dat niet zijn lot: als jonge snaak werkte hij mee met zijn vader in een bloeiend electriciteitsbedrijf en woonden ze in een mooie villa in Casablanca. 20 jaar later belandt hij moederziel alleen in de straten van Antwerpen. Het verhaal zal er met horten en stoten uitkomen. Feit is dat hij tot augustus vorig jaar in een studiootje woonde en zelf in zijn onderhoud voorzag. “Ik leerde Nederlands, niveau 2.1. Ik werkte in een sandwichbar, had een officiële oranje arbeidskaart. Aanvankelijk werd ik ordentelijk betaald, maar na verloop van tijd zette de baas zijn loon verplicht om in een plek op zolder waarvoor hij 300 euro huur aftrok. Van mijn 37 euro per dag bleef na kosten en taxen sowieso al niet veel over. Na die verhuis al helemaal niet meer. Ik heb dan met wat hulp klacht neergelegd bij de arbeidsinspectie. Die erkenden meteen dat ik slachtoffer was van mensenhandel. Maar daar stond ik dan, want met die oranje kaart moet je wel bewijzen dat je werk hebt. Ik had de nodige certificaten voor Nederlands en zou normaal gezien een opleiding krijgen bij de VDAB die grote slaagkans geeft op werk. Maar die boden ze pas aan net voor de termijn verstreek. Ik wilde assistentie in de farmacie leren, maar dat ging dus niet meer. Kort daarop verloor ik mijn papieren en stond ik van de ene dag op de andere op straat. Het komt erop neer dat je wel rechten hebt maar de kans niet krijgt.”