“Later zaten wij op internaat. In het weekend mochten we naar tante Maria. Voor de rest wisten wij niet wat een vrouw was. Wij zagen er ook geen.” We kijken naar de ontelbare foto’s aan de muur en bladeren door de albums. De commentaar is als likken verf, om de foto’s meer kleur te geven.

“Op mijn 15de ben ik punker geworden. Ik had Iggy Pop live gezien op Suikerrock, en dat was het.



“Ik heb lang met Lorenzo in de metro gewoond. Daar ben je uit de grote koude hé. Wij hadden geen huis, ja soms woonden we op het Kiel, maar dat was niet goed. We hebben echt heel lang op straat gewoond. Altijd bedelen. Altijd eten en spullen zoeken langs de spoorlijnen. Altijd in de riolen kijken…...Als we niet in den bak zaten. Want als we het beu waren, echt geen geld meer hadden, en kou en honger leden, verzamelden we boetes. We hielden wat drugs op zak. Als je dan gepakt werd staken ze je in de gevangenis. Dat was goed om even op krachten te komen. Al rot je weg in zo’n cel met z’n vieren.”