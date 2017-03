Bruno kwam uit Ath, had 3 kinderen, uit drie relaties. Toen hij zonder werk viel is hij naar Brussel gekomen. Geneviève leerde Bruno kennen via de Straatverplegers/Infirmiers de rue, waar ze vrijwilligerswerk deed. “Hij heeft er dus 17 jaar op straat gewoond. De straat was een radicale breuk met zijn verleden. Hij was zo gekwetst dat hij alles wilde verlaten, maar hij wilde leven. En hij was heel impulsief,” lacht Geneviève, “En koppig, hé. Daar lachten we vaak mee, met zijn koppigheid. Hij had wel humor, ja.”



“Met zijn oudste kinderen had hij geen contact meer, het was toch heel moeilijk voor hem, toch een beetje vierde wereld. Met de jongste wel, die jongste zoon is in een home opgevangen.

In het begin van ons contact dronk hij nog veel. Toen had hij een logies in een blok met 6 kamers en een gemeenschappelijke keuken. De andere bewoners waren druggebruikers . Het was er vuil. Het gebouw was privébezit maar uitgeleend aan de straatverplegers. Zij hadden een sleutel. Dan kwam ik bijvoorbeeld om 9.00 uur ‘s morgens, en dan stond zijn fles Gordon nog naast zijn bed. Als hij nog zat was moest ik zeggen dat ik niet bleef. Als Bruno gedronken had, maakte hij soms de deur niet open. Dan moest ik dus overleggen met de Straatverplegers. Maar hij is nooit aggressief geweest tegen mij, hij was blij dat ik kwam.

Dat was ook het doel: hem een positief moment geven.”

Geneviève wilde afspreken aan een café aan het Rouppeplein in Brussel. Daar had ze Bruno de laatste keer ontmoet. Ze dronken er samen een koffie, en praatten nog over een project rond daklozen in scholen, waarvoor Bruno weer gastspreker zou zijn. “Dat deed hij wel vaker, hij vond hij heel fijn om te doen. De afspraak was dat de leerlingen hem niets mochten vragen over zijn persoonlijk leven, maar na een half uur begon hij er steevast zelf over. Hij dacht dan aan zijn eigen kinderen, hij wilde de jeugd iets doorgeven en hen laten beseffen dat iederéén op straat kan terecht komen.”