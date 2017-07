Onbewust tolereren we seksisme in reclame dus meer dan we denken. Volgens Van Hellemont is dat geen goede zaak, want reclame is van groot belang voor onze beeldvorming en ons zelfbeeld. “Door stereotiepe rollenpatronen als norm te blijven opvoeren, zorgt de reclamesector ervoor dat we ons daar toch aan gaan spiegelen,” zegt Van Hellemont. “Vrouwen worden bijvoorbeeld nog steeds veel meer op hun uiterlijk aangesproken en beoordeeld dan mannen . En dat onderscheid gebeurt eigenlijk al op jonge leeftijd. Daarom zou ook reclame over speelgoed bijvoorbeeld gerust wat meer genderneutraal mogen.”