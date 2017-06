Auteur: Alexander Dumarey

Alexander Dumarey In grote delen van de wereld heeft opnieuw een cybervirus toegeslagen. De aanval begon in Oekraïne en Rusland, en breidde zich zo verder uit. In ons land zou een 15-tal bedrijven getroffen zijn. Ontdek in deze quiz hoe het met uw cyberveiligheid gesteld is.