Alexander Dumarey, Floor Bruggeman In Antwerpen opent morgen de tentoonstelling "The art of Banksy". Maar hoe goed kent u de werken van Banksy en vooral: weet u er een echte Banksy uit te halen. In deze quiz krijgt u twintig kunstwerken te zien. Een deel ervan is van graffiti-kunstenaars die geïnspireerd werden door Banksy, een ander deel zijn – tot zover bekend – van de hand van Banksy zelf. Aan u om de kunstwerken van Banksy eruit te halen. Succes!