Auteur: Yasmina Vanoverschelde, Johan Maes

Yasmina Vanoverschelde, Johan Maes Eind september 2015 beslisten de Europese lidstaten om 160.000 asielzoekers vanuit Griekenland en Italië op te nemen. Griekenland en Italië kregen in die periode namelijk te maken met een spectaculaire toename van vluchtelingen. Om die twee landen bij te springen, werd een spreidingsplan op Europees niveau samengesteld. Dat plan werd af en toe aangepast, maar de slotsom is dat er bijna 100.000 asielzoekers zouden moeten worden gespreid over de hele Unie vóór september van dit jaar. Er is nog een lange weg te gaan, zo blijkt.