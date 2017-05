Auteur: Shari Boulanger, Quinten Mares

Shari Boulanger, Quinten Mares Sterren op sociale media, onder wie Ben Stiller, houden een campagne op Twitter om geld in te zamelen voor de hongersnood in Somalië. De actie kwam er nadat Vine-ster Jérôme Jarre via een vriend had vernomen dat een Somalisch meisje was gestorven aan dehydratatie tijdens haar zoektocht van 90 km naar water. Ondertussen is er al 2.350.000 euro ingezameld.