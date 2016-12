Een zwarte vrouw in een opwaaiende zomerjurk, midden op straat. Deemoedig staart ze voor zich uit terwijl 2 zwaarbewapende agenten op haar toestappen om haar daar weg te halen. Spontaan lijkt ze hen haar polsen aan te bieden, wachtend op de boeien. Dit krachtige beeld werd in juli op foto vastgelegd tijdens protesten tegen politiegeweld in de VS. Het contrast tussen de ogenschijnlijk vredevolle en kwetsbare vrouw in een luchtige zomerjurk en de agenten in quasi-oorlogsuitrusting is huizenhoog en was daardoor volgens velen een perfect symbool voor het overdadige politiegeweld waarmee veel (zwarte) burgers in de VS te maken krijgen.