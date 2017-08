Auteur: Alexander Dumarey, Ihsane Chioua Lekhli

Alexander Dumarey, Ihsane Chioua Lekhli Dit jaar hebben al minstens 10.000 mensen een schadevergoeding geëist voor een vertraagde vlucht, maar wat zijn uw rechten eigenlijk als passagier? Wij lijsten het voor u op voor reizen per vliegtuig, trein, bus of schip. Voor alle onderstaande compensaties neemt u het best contact op met uw vervoersmaatschappij.