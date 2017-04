Gent had eind december 2016 258.119 inwoners. Dat zijn er goed 2.000 meer dan in het jaar daar voor. In totaal werden 3.203 Gentse kinderen geboren (10 minder tegenover 2015) en stierven er 2.330 Gentenaars (70 minder dan 2015). Dat brengt de natuurlijke groei in 2016 op 873 Gentenaars. De rest van de bevolkingsaangroei in Gent heeft te maken met migratie. In totaal kwamen er 16.183 inwoners in Gent wonen en vertrokken er 15.587.

Gent blijft immer populair bij West-Vlamingen. Momenteel wonen in Gent ongeveer 22.500 mensen die geboren werden in de kustprovincie. De laatste drie jaar komen er jaarlijks zo’n 2.100 à 2.200 West-Vlamingen in Gent wonen. Dat wil zeggen dat zo'n 9 procent, of bijna 1 op de 10 stroppendragers, West-Vlaamse roots heeft.

In vergelijking met 2015 wonen er eind 2016 ruim 900 niet-Belgen meer in Gent. De Bulgaren vormen de grootste groep niet-Belgen in de Arteveldestad. Er wonen 8.504 Bulgaren in Gent. De tweede grootste groep zijn de Turken (4.100) en de Nederlanders (2.897). In de ranglijst van sterkste stijgers tegenover 2015 komen nu vooral de vluchtelingen naar boven. De Syriërs voeren die ranglijst aan (+342), gevolgd door de Bulgaren (+320), Afghanen (+124), Somaliërs (+107) en Irakezen (+61).