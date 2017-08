Sodexo moet de Vlaamse overheid nu een boete betalen van ruim 3,2 miljoen euro. Het bedrijf gelooft nog in de overschakeling. Het heeft het contract over dienstencheques met de vlaamse overheid verlengd tot eind 2018.

In Vlaanderen zijn er trouwens sinds begin dit jaar al een kleine 50 miljoen dienstencheques uitgegeven. Dat is 3,62 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.