Auteur: Rik Arnoudt

Rik Arnoudt Dredging, Environmental and Marine Engineering (DEME) mag de onderzeese kabel trekken van het vasteland naar het zogenaamde stopcontact op de Noordzee. Dat energieplatform bundelt de kabels van windparken op zee en brengt ze in één keer aan land. Daardoor is er minder kabel nodig.