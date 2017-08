Honderd kilogram boter kost nu 638 euro, terwijl dat een jaar geleden slechts 348 euro was. Die cijfers geeft de Belgische confederatie van Zuivelindustrie (BCZ) vandaag mee.

De vraag naar echte boter, maar ook naar volle yoghurt en kaas is gestegen. Op Europees vlak is de vraag naar boter met 7% gestegen in de laatste drie jaar.

Het aanbod zelf blijft beperkt. In het eerste semester van 2017 is de melkaanvoer zelfs gedaald. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat een tijd terug de melkprijs minder hoog was. Die prijs is intussen bijgesteld, maar de melkproductie moet nog volgen, verklaart Renaat Debergh van de Belgische confederatie van Zuivelindustrie (BCZ).

Het vet in de melk wordt ook gebruikt voor andere producten waarvoor de vraag groeit, zoals volle room. Hierdoor blijft er minder over voor boter. Een grotere boterproductie zou ten koste gaan van die andere producten.