"De stijging van het aantal klachten kunnen we enkel toejuichen", zegt Johan Verbelen van de FOD Economie. "Dat betekent dat meldpunt.belgie.be steeds bekender wordt. Hoe meer meldingen we krijgen, hoe sneller we een eventueel onderzoek kunnen instellen, en hoe kleiner de kans dat fraude op grote schaal uitdeint."

"Anderzijds hebben we dit jaar enkele cases behandeld waarvoor enorm veel klachten waren binnengekomen. Over pamperbox.be kregen we bijvoorbeeld 2.029 meldingen binnen. Deze site bood goedkope pamperpakketten aan, onder meer via websites als Groupon. Enorm veel mensen tekenden op zijn aanbod in, maar bestellingen werden nooit effectief geleverd", zegt Verbelen.

"Er is rond deze site enorm veel media-aandacht geweest, en ook Test-Aankoop is hier mee op de kar gesprongen om het consumentenbedrog aan te klagen. Een groot aantal meldingen hierover bij ons in zekere zin dan logisch, zeker omdat ze ook een juridisch staartje gekregen hebben. Wij hebben de identificatie van de slachtoffers van deze fraude mee opgevolgd."