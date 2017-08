Daarom heeft Air Berlin nu bij de handelsrechter het faillissement aangevraagd. Wel kan de maatschappij nu tijdelijk gewoon voort blijven vliegen, want de Duitse regering is bereid om een overbruggingskrediet toe te staan. Een stopzetting van de activiteiten zou in volle vakantie duizenden reizigers hebben geblokkeerd.

Tegelijk heeft de directie van Air Berlin gezegd dat er onderhandelingen lopen over de overname van de activiteiten of een deel daarvan door die andere Duitse maatschappij Lufthansa. Die verklaarde zich meteen bereid om de activiteiten van Air Berlin over te nemen. In juni had Lufthansa nochtans laten weten geen zin te hebben in een overname van zijn belangrijkste rivaal in Duitsland.