Snap Inc., het moederbedrijf van de populaire jongerenapp Snapchat, heeft in het tweede kwartaal een nettoverlies van 443 miljoen dollar geleden. Dat resultaat is slechter dan verwacht. Een jaar eerder had Snapchat 116 miljoen dollar verlies geleden.

Met 7,3 miljoen nam het aantal actieve gebruikers van de foto- en video-app toe tot 173 miljoen. Dat cijfer ligt onder de verwachtingen van analisten, die hoopten dat Snapchat een totaal van 175 miljoen gebruikers zou hebben tegen het einde van het tweede kwartaal.

Inkomsten kwamen uit op 182 miljoen dollar en dat is het dubbele van wat Snapchat in dezelfde periode vorig jaar had. Ook hier lagen de verwachtingen hoger: investeerders hadden inkomsten rond de 186 miljoen dollar verwacht.

Snapchat heeft na de publicatie van de cijfers een nieuwe deuk gekregen op de beurs. Daar werd Snap in maart geïntroduceerd, maar het succes van het bedrijf op de beurs daalde al snel.