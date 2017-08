Toch zit er nog flink veel rek op het fenomeen stadslandbouw, denkt Greet Heylen, het kan nog groter. “Antwerpen is een stad van 500.000 mensen: je hebt heel veel voedsel nodig om al die mensen te eten te geven. Maar als we het goed aanpakken, zouden we voor ons basisvoedsel zelfvoorzienend kunnen zijn. Als je de landbouwgrond zou nemen in de totale provincie Antwerpen, en je deelt dat door alle inwoners, dan kom je op 13 personen per hectare.”

Heylen ziet stadslandbouw dan ook ruimer dan alleen binnen de stadsmuren. “Dat is landbouw in en rond de stad. België is een klein land, met veel steden, dus je zou bijna alle landbouw hier als stadslandbouw kunnen beschouwen. Maar er gaat veel voedsel naar de export, of naar de veeteelt. Als boeren meer zouden telen voor de omliggende steden en gemeenten, dan zou dat een behoorlijke oplossing betekenen voor het klimaatprobleem. Tegelijk moeten we dan wel onze eetgewoonten aanpassen. Meer groenten, vooral seizoensgebonden. Minder vlees, en misschien ook minder granen. Maar dat bewustwordingsproces is wel bezig, ja."