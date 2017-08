"Het is hallucinant dat dergelijk product in de voedselketen kan terecht komen", zegt De Bekcer. Maar de boeren die het gebruikten handelden te goeder trouw. Het middel werd aangeprezen als zeer doeltreffend en werd in de markt gezet als een biologisch middel.

De ontnuchtering is dan ook groot. "Ook voor ons is het een grote verrassing en een hallucinant gegeven dat dergelijke producten toch op de markt kunnen komen, kunnen aangeprijsd en gebruikt worden, terwijl er geen afdoende controle op is. Dat is een element dat we, eens deze crisis achter de rug is, zullen aankaarten bij de overheid om te kijken hoe we in de toekomst een betere, sluitende controle kunnen organiseren", zegt De Becker.