Het gaat om berekeningen van de bank op basis van wat nu bekend is over het zomerakkoord dat de federale regering afsloot. De regering besloot de vennootschapsbelasting geleidelijk te verlagen van ruim 34 procent vandaag naar 29 procent in 2018 en naar 25 procent in 2020.

Minder belastingen betekent dus goed nieuws voor de bedrijven. Dat klopt, klinkt het bij de KBC, maar door een boekhoudkundig effect zal de lagere vennootschapsbelasting in de tweede jaarhelft van dit jaar een verwacht eenmalig negatief effect op de resultaten van KBC hebben van naar schatting 230 miljoen euro.

De uitleg ligt bij de overdraagbare verliezen van KBC uit voorbije jaren. Door de lagere vennootschapsbelasting kan KBC minder van die 'uitgestelde belastingvorderingen' recupereren.

Vanaf 2018 zal de lagere vennootschapsbelasting natuurlijk wel betekenen dat KBC minder belastingen moet betalen. De bank gaat er van uit dat vanaf 2020 de 230 miljoen euro zal gerecupereerd zijn en de lagere vennootschapsbelasting dus een positief effect zal hebben.

KBC is het eerste bedrijf dat wijst op het negatief boekhoudkundig effect van de lagere vennootschapsbelasting. De bank-verzekeraar wijst er wel op dat het om berekeningen gaat op basis van wat uit het zomerakkoord naar buiten is gekomen uit de kranten. "Details zijn niet beschikbaar", betreurt men bij KBC.

Analisten vrezen blijkbaar dat door die 230 miljoen euro die in de tweede jaarhelft van de winst gaat, er minder zal overschieten voor het dividend. Ze stuurden het aandeel, ondanks de erg sterke resultaten, naar de strafbank.