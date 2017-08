Het ging om eieren met lotnummers 2BE3123-A; 2BE3123-B en 2BE3123-C. De keten voegt er nog aan toen dat "klanten de eieren, gekocht bij Lidl, steeds kunnen terugbrengen: de aankoopsom zal integraal terugbetaald worden. Hiervoor moet geen kassaticket voorgelegd worden."

Winkelketen Carrefour meldt dat "geen enkele van de door het FAVV gecommuniceerde lotnummers aan Carrefour is geleverd en bijgevolg in onze winkels aanwezig is of was." Carrefour volgt de fipronilkwestie op de voet op en zegt "in direct contact staan met het FAVV en alle leveranciers".

Supermarktketen Colruyt liet eerder al weten "in principe geen enkele van de door het voedselagentschap FAVV voor terugroeping verspreide codenummers in verkoop te hebben". En Delhaize had ook al gemeld dat "alle eieren in de Delhaize-winkels veilig zijn om te consumeren."