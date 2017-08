Bubble Post en Citydepot zullen samenwerken zoals in Gent waar beide spelers samenwerken binnen het stadsdistributieplatform. Naast haar ervaring in duurzame stadsdistributie brengt Bubble Post heel wat kennis mee van gekoeld en vriestransport voor onder meer horecagroothandels en levering van bereide maaltijden en maaltijdboxen.

"We willen een toonaangevende speler zijn in België voor pakjes en daarnaast is het onze ambitie om onze activiteiten binnen de duurzame en koude logistieke keten fors uit te breiden in België en Nederland. De acquisitie van Bubble Post past perfect binnen die strategie", zegt Koen Van Gerven, CEO van bpost.

"Bubble Post kijkt ernaar uit om onder de vleugels van bpost verder te groeien. Onze medewerkers schrijven graag mee, samen met bpost, aan een volgende boeiend hoofdstuk van de toekomst van onze beide bedrijven", besluit Marc Morioux, CEO van Bubble Post.