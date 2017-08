Bedrijven zien opnieuw brood in zonnepanelen

De aanleg van grote zonneparken op daken van bedrijven was stilgevallen nadat in 2014 de subsidies teruggeschroefd waren. Maar blijkbaar wordt die investering opnieuw interessant. En dat is nodig, want om over drie jaar de Europese groenestroom-doelstellingen te halen, moet er nog veel gebeuren.

