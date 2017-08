De N-VA bezorgde begin 2013 documenten aan het Brusselse parket die moesten aantonen dat Beweging.net, dat destijds nog ACW heette, zich schuldig had gemaakt aan misdrijven zoals fiscale fraude en valsheid in geschrifte. Dat ging over een constructie die ACW had opgezet om amper belastingen te betalen op zijn Dexia-winsten.

De affaire draaide om de vennootschap "Sociaal Engagement". Eind 2013 had het toenmalige ACW al een akkoord bereikt met de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) om de bewuste constructie met die vennootschap fiscaal te regelen. Maar omdat er ook aanwijzingen waren van strafbare daden, zoals valsheid in geschrifte, had het Brusselse parket begin 2014 beslist om na een vooronderzoek door te zetten met het onderzoek tegen Beweging.net. Dat gebeurde destijds na overleg met het Brusselse parket-generaal dat het gevoelige onderzoek de hele tijd mee opvolgde.

Maar het Brusselse parket zegt nu dat in mei officieel is beslist het strafdossier te seponeren. Waarom is niet duidelijk. "Het parket communiceert niet over de redenen tot seponering", luidt het.