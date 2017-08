Het gaat dan bijvoorbeeld over native advertising: de inhoud van een website wordt verbonden met reclame. "Het is een beetje hetzelfde idee als publireportages in een krant of tijdschrift", zegt Steenhaut. Een andere manier is via zogenoemde influencers. Dat zijn mensen die veel volgers hebben op hun blog of op sociale media en is volgens de professor een nieuwe invulling van de klassieke mond-tot-mondreclame. "Mensen geloven aanbevelingen van mensen die ze kennen of waar ze naar op kijken."

Binnen dat specifieke segment is de nieuwe trend overigens dat adverteerders meer en meer op zoek gaan naar micro-influencers. "Het gaat om mensen die niet beroemd zijn, maar wel vanuit een zekere interesse of expertise een heel sterk imago hebben", zegt Steenhaut. "Het is een ideale manier voor adverteerders om heel gericht een bepaalde doelgroep te bereiken."