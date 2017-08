De wisselkoers van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar heeft in 2,5 jaar niet zo hoog gestaan als nu. In januari 2015 was de euro 1,18 dollar waard. Toen de Europese Centrale Bank obligaties begon op te kopen en geld begon bij te drukken, zakte de waarde sterk. De euro fluctueerde in de volgende twee jaar. Eind 2016 stond de Europese munt weer op het dieptepunt van het voorjaar van 2015: 1 euro voor 1,04 dollar.

President Trump klaagde over de goedkope euro en gooide Europa voor de voeten dat de wisselkoers kunstmatig laag gehouden werd. De munten groeiden echter naar elkaar doordat de Amerikaanse economie bovengemiddeld goed draaide.

Omdat er nog niet veel in huis is gekomen van de investeringsplannen van president Trump en het in Europa verrassend goed gaat met de economie, wordt de euro sterker dan de dollar. Het wordt bovendien verwacht dat de Europese Centrale Bank zal aankondigen dat het opkoopprogramma van obligaties wordt afgebouwd. Dat zou ook voor een sterkere euro moeten zorgen.

Als de euro sterker staat dan de dollar, wordt het voor Europeanen goedkoper om in de VS op reis te gaan en online aankopen in dollar te betalen. Bedrijven die hun geld in dollar verdienen zien daarentegen hun winst krimpen door de wisselkoers.