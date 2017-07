De FOD economie startte in februari vorig jaar met een meldpunt waarop je "sjoemelsolden" kan melden. Afgelopen maand dienden 24 consumenten een klacht in. Dat is ongeveer evenveel als in vergelijking met vorige jaren. Maar volgens consumentenorganisatie Test-Aankoop dienen heel wat mensen géén klacht in. "We adviseren consumenten altijd eerst te overleggen met de handelaar zelf. En vaak horen we ze het product dan toch meekrijgen aan de laagste prijs en dus geen klacht indienen."

Sjoemelsolden zijn bovendien niet altijd makkelijk vast te stellen. "Vroeger moest de soldenprijs lager zijn dan de laagste prijs in de 30 dagen vóór de solden, vertelt Simon November, woordvoerder bij Test-Aankoop. "Die referentieperiode is door een uitspraak van het Europees Hof in 2014 afgeschaft." Ook het kabinet van minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) erkent dat het vaststellen van sjoemelsolden niet eenvoudig is. "Vroeger volstond het om tijdens de referentieperiode 1 of 2 dagen een hogere prijs te hebben om te spreken van sjoemelsolden. Vandaag moet er echt sprake zijn van misleidende praktijken om te spreken van sjoemelsolden."