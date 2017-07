Horeca Vlaanderen is misnoegd en wil niet bij de pakken blijven zitten. "We zijn meer dan ontgoocheld, verbolgen zelfs", verduidelijkt Vanheusden. "Er werd gekeken naar een lastenverlaging voor vaste personeelsleden in de horeca, waar we al zolang naar vragen. We zijn de enige sector die in een groeiende economie toch geconfronteerd wordt met meer faillissementen. Die lastenverlaging lag op tafel, en de bouwsector heeft die gekregen, maar de horeca blijft in de kou staan. De regering gaat voorbij aan de economische realiteit."

Voor concrete acties is het nog te vroeg. Horeca Vlaanderen wil eerst zijn bemerkingen overmaken aan de regering, en hun reactie daarop afwachten. "We laten dit niét passeren. Als er dan nog steeds niets voor onze sector uit de bus komt, dan gaan we juridisch bekijken wat we kunnen doen."