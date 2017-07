"Globaal zijn we tevreden over het zomerakkoord van de regering, vooral over de verlaging van de vennootschapsbelasting. Enkel over de passage over onbelast bijverdienen stellen wij ons vragen. We moeten opletten dat dit systeem geen oneerlijke concurrentie in de hand werkt, ook al gaat het over rechtstreekse en kleinschalige diensten van particulieren aan particulieren", zegt Bortier in "De ochtend".

"Het is belangrijk dat de aard van die klusjes duidelijk wordt afgebakend. Het mag niet om activiteiten gaan die een professioneel bedrijf ook zou kunnen uitvoeren. We merken bij onze leden dat ze heel gevoelig zijn voor oneerlijke concurrentie. De regering moet opletten voor maatregelen die dat in de hand werken."