Nu had de Franse overheid 33% van de aandelen van de scheepswerf in handen. De rest was eigendom van de inmiddels failliet verklaarde Zuid-Koreaanse groep STX. Een rechtbank in Seoel had onlangs toestemming gegeven om het Franse filiaal in Saint-Nazaire te verkopen aan de Italiaanse Fincantieri.

De vorige socialistische regering in Parijs had daar geen probleem mee, maar de nieuwe regering wel en dus gaat die de aandelen van STX France die ze nog niet bezit, overnemen om de toekomst van de werf veilig te stellen.

Zo vreest Parijs voor de werkgelegenheid in Saint-Nazaire omdat Fincantieri onder druk zou staan van de Italiaanse regering om voorrang te geven aan banen in eigen land.

Een ander punt van bezorgdheid in Parijs was dat Fincantieri nauwe banden heeft met Chinese bedrijven en dat bij een overname Franse spitstechnologie uiteindelijk in vreemde handen zou terechtkomen. Het zou echter niet de bedoeling zijn om de werf in handen van de Franse staat te houden.