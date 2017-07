De adviesraad van Telenet kwam begin dit jaar in het nieuws doordat Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) er een betaald mandaat in had. Het zou gaan om een vergoeding van 12.000 euro bruto per jaar en 2.000 euro extra per zitting. In de raad zaten zakenlui, experten uit de zakelijke en academische wereld én beleidsmakers, zoals Bracke.

De rel brak los nadat Bracke in de Gentse gemeenteraad fel van leer had getrokken tegen schepenen van de meerderheid die een zetel hadden in de raad van bestuur van intercommunales of vennootschappen zoals Publipart, zoals Tom Balthazar, die daarvoor ontslag moest nemen. Maar de kritiek van Bracke kwam als een boemerang terug, toen bleek dat hij er zelf een betaald mandaat op nahield, zij het niet in zijn functie politicus.