8.662 aangiftes van de banksector kwamen er in 2016 binnen bij de antiwitwascel. Dat zijn er bijna 1.000 meer dan het jaar ervoor en zo'n 1.700 meer dan in 2014. Het aantal klanten dat door de banken wordt aangegeven zit dus in stijgende lijn.

De cijfers komen uit het nieuwe jaarrapport van de antiwitwascel. Dankzij het grotere aantal aangiftes van de banken kon ze vorig jaar een recordaantal nieuwe dossiers openen: 9.360 tegenover 8.329 in 2015. Ook de dossiers die de cel uiteindelijk aan het gerecht voor verder onderzoek doorspeelde, waren vooral te danken aan de meldingen van de banken. Van de 1,15 miljard euro verdacht geld in die dossiers had ruim 1 miljard euro betrekking op de meldingen van de banken.

In totaal kreeg de antiwitwascel vorig jaar 27.264 meldingen binnen over verdachte geldstromen die kunnen wijzen op het witwassen van crimineel geld of terreurfinanciering. Alleen de wisselkantoren deden vorig jaar nog iets meer aangiftes dan de banken (9.392), maar in tegenstelling tot de banken deden zij minder aangiftes dan de vorige jaren.

Andere belangrijke melders waren Bpost (1.118) en de notarissen (1.049). Ook zij deden iets minder aangiftes dan de vorige jaren.