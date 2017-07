In het derde kwartaal van 2016 telde de horecasector 257.848 banen, tegenover 235.860 in dezelfde periode in 2015: een stijging met 21.988. Volgens Horeca Vlaanderen-directeur Danny Van Assche doet de witte kassa zijn werk, maar zijn de nieuwe jobs "vooral activiteiten die vroeger in het zwart uitgeoefend werden". Het gaat ook grotendeels om flexi-jobs. De RSZ bevestigt de groei van het aantal officiële jobs in de horeca, maar legt geen eenduidig verband met de witte kassa.

De witte kassa is ingevoerd op 1 januari 2016, een maand na de invoering van de flexi-jobs in de sector. Beide maatregelen waren bedoeld om de sector te "verwitten". De witte kassa registreert precies de omzet van een horecazaak, terwijl op flexi-jobs geen belastingen of sociale zekerheid dient te worden betaald. Voor werknemers zijn die flexi-jobs interessanter dan zwartwerk, want zo kunnen ze wel pensioen, vakantierechten en werkloosheidsverzekering opbouwen.

"Het zijn vooral zwarte jobs die nu 'gewit' zijn. Dat betekent dus zeker niet dat het nu goed gaat in de horeca en dat de winsten daar zo groot zijn", waarschuwt Van Assche. "Men moet goed opletten met dat cijfer en dat wat specifiëren, want de gewone tewerkstelling is heel wat minder gestegen, namelijk met 1.357", relativeert ook minister van Werk Kris Peeters (CD&V). "Dat is natuurlijk waarover het hem gaat: arbeidsplaatsen creëren."

De horeca pleit daarom al langer voor een bijkomende loonkostenverlaging. Peeters wil daarvoor eerst de mening van de sociale partners afwachten. Hij wijst er ook op dat in de taxshift al een algemene loonkostenverlaging naar 25 procent vervat zat. "We moeten dat in zijn globaliteit bekijken. De horeca is één, maar er zijn nog andere sectoren - de bouw, de transportsector, de binnenvaart - die specifieke maatregelen vragen. We moeten dat in zijn geheel bekijken."