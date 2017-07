De pensioenspaarrekeningen, obligaties en fondsen van Rabobank.be verhuizen naar Keytrade Bank. Voor de Tak21-spaarverzekeringen stopt Rabobank.be als tussenpersoon en vallen de klanten terug op de verzekeringsmaatschappij die het product aanbood.

Het sparen is steeds de hoofdbrok geweest van de activiteiten van Rabobank.be, sinds die in 2002 in België actief werd. Het aantal beleggingsklanten is dan ook "vrij beperkt", zegt Vanhulle zonder meer preciseringen. Hij vertrouwt erop dat die klanten hun spaarrekening bij de internetbank zullen behouden.