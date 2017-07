Het attest bedrijfsbeheer is te behalen via verschillende centra voor volwassenonderwijs. Ook sommige reguliere diploma's leveren dat attest op. Over twee jaar, vanaf schooljaar 2019-2020, hebben kersverse ondernemers dat attest niet langer nodig om hun zaak te starten. Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) hoopt dat de maatregel de drempel om te ondernemen zal verlagen. De Vlaamse regering belooft wel een actieplan dat de constante ontwikkeling van startende ondernemers moet ondersteunen.

Ondernemersorganisatie Unizo reageert tevreden, maar houdt een slag om de arm. “Er moet een aanbod aan vrijwillige opleidingen bedrijfsbeheer en management moet worden uitgewerkt”, zegt Karel Van Eetvelt. “Het huidige systeem is zeer gericht op theoretische kennis. Maar er moet een degelijke omkadering van zelfstandigen worden uitgewerkt, zodat ze onder meer leren wat een goed financieel plan is. Starters moeten beseffen hoe belangrijk een degelijke voorbereiding is. De Vlaamse regering moet hierop blijven focussen.”