Het arrest zet het licht op groen voor de bestelling van de eerste van mogelijk zeven schijven, goed voor een investering van 295 miljoen euro in 146 nieuwe lagevloertrams. Het gaat om de grootste trambestelling in de geschiedenis van De Lijn. Het verzet van Bombardier leverde zo'n negen maanden vertraging op, zegt De Lijn.

Vorig jaar had de Raad van State immers al de eerste gunning aan de Spanjaarden vernietigd. Bombardier en CAF werden niet gelijk behandeld bij de berekening van het preventieve onderhoud, klonk het. Midden juni gunde De Lijn de eerste schrijf van 24 lagevloertrams uit het megaorder opnieuw aan de Spanjaarden, met een aanvullende motivering, al was er ook sprake van een mogelijke commerciële samenwerking tussen CAF en Bombardier.

Het Canadese bedrijf zei echter dat daarover geen onderhandelingen liepen en trok opnieuw naar de Raad van State, deze keer met de vraag de uitvoering van het contract "bij uiterst dringende noodzakelijkheid" te schorsen. De Raad van State verwierp die eis. Voor De Lijn is dat een bevestiging dat de offertes correct werden beoordeeld. De lagere kosten voor de CAF-trams gaven de doorslag, aldus de vervoersmaatschappij. "Globaal genomen waren aankoop, onderhoud en energieverbruik circa 5 procent voordeliger."

"Na dit arrest van de Raad van State gaan we meteen aan de slag om de nieuwe trams te bestellen", zegt directeur-generaal Roger Kesteloot van De Lijn. "Zo kunnen we werk maken van de verdere verjonging van onze tramvloot, met in de eerste plaats de vervanging van de eerste 24 Kusttrams."