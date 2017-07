We shoppen steeds meer online. Zeker tijdens de zomermaanden pieken de bestellingen bij de webwinkels. Snel nog een opblaasbaar zwembad of sandalen bestellen, vaak morgen geleverd, net op tijd voor we op reis vertrekken. Maar niet bij iedereen zien die sandalen er hetzelfde uit als op de website.

Maar liefst 1.300 Belgen per maand krijgen ofwel geen pakketje ofwel namaak in de bus. Ook Rooderick had snel door dat de kledij die hij besteld had namaak was. “Het was merkkledij met hoge korting, maar ik moest snel bestellen want de promotie liep binnen een paar uur af. Maar toen ik wat verder surfte, besefte ik dat ik bij een frauduleuze webshop had besteld.”

“Het gaat vaak over merkproducten. Schoenen, kledij en handtassen van een merk die aan een fractie van de prijs in de winkel worden aangeboden”, vertelt Sarah Thomas, woordvoerster bij Worldline die de elektronische betalingen verwerken. Een aantal tips om veilig te shoppen:

1. Pas op met bestellingen via sociale media. Je weet niet via welke website je dan bestelt.

2. Als je een merkproduct koopt aan een fractie van de prijs, wees op je hoede.

3. Pas op als je gratis staaltjes bestelt en je gegevens van jouw kredietkaart moet geven. Vaak teken je dan in op een betalende abonnementsformule.

4. Check altijd het url-adres van de webshop. Als het adres begint met https gaat het om een beveiligde en dus betrouwbare website.

5. Loopt er toch wat fout, vul een klachtenformulier in op www.mijnkaart.be.

“Via die website kunnen klanten een klacht indienen. Wij proberen dan het bedrag terug te storten en geven de fraude door aan de bevoegde organisaties. Als je betaalt met een Bancontact of Maestro dien je best een klacht in bij je eigen bank” geeft Sarah Thomas nog mee. Ook Rooderick liet zijn Visakaart onmiddellijk blokkeren. Hij kreeg het volledige bedrag terug.

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) beseft dat steeds meer Belgen slachtoffer worden van online fraude. Daarom start hij een campagne om consumenten en bedrijven bewuster te maken van de gevaren frauduleuze webshops. Vorig jaar alleen al sloot de Economische Inspectie zo’n 2.600 webshops.