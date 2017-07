De dierlijke sector kan ook een positieve rol spelen in de strijd tegen de klimaatopwarming, zegt Sam De Campeneere. “Dierlijke mest hebben we nodig om het gebruik van kunstmest te beperken. En grasland is een prima manier om koolstof op te slaan in de bodem, op voorwaarde dat het niet omgeploegd wordt. Op dat grasland kan dan vee grazen. Op koolstofopslag in de bodem zouden we sowieso nog meer moeten inzetten. Ook andere productiesystemen, zoals agroforestry (de combinatie van boom- of struikgewassen samen met akkerbouw of veeteelt), kunnen daarin een rol spelen.”

De Campeneere pleit in elk geval voor de nodige nuance in het debat. “Ja, we kunnen in zekere mate iets doen aan de klimaatuitstoot in de landbouw. Maar nooit volledig. Het blijft een biologisch systeem. De landbouw is niet zomaar een economische sector, het is degene die ons voorziet in onze meest primaire behoefte: voedsel. Dat mag wel eens wat meer benadrukt worden.”