55-plussers zijn steeds meer in trek bij onze bedrijven

De hoge stijging is vooral te danken aan de vrouwen. Zij maakten een inhaalbeweging met 74 procent, tegenover 30 procent bij de mannen.

Reden voor euforie? Niet meteen voor Acerta-directeur Tom Vlieghe. "We zijn blij met de vijftig procent stijging van de laatste vijf jaar, maar de zes procent waar we op uitkomen, blijft te laag. Als we langer werken serieus nemen en als we rekening houden met de vergrijzing, dan weten we dat er nog werk aan de winkel is."