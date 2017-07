De fruitsector gaat door een dal sinds het Russische importverbod in 2014, zegt het Departement Landbouw en Visserij. "Sinds dat jaar kunnen we geen fruit meer uitvoeren naar Rusland, terwijl dat land in 2013 nog goed was voor 37 procent van alle uitgevoerde Belgische peren en 10 procent van alle uitgevoerde Belgische appelen. Een oplossing voor het Russisch embargo op de invoer van Europees fruit lijkt niet meteen in de maak. Recent kwam er nog de vorstschade bovenop."

Het actieplan omvat drie "werven" die de duurzame toekomst van de hardfruitsector moet waarborgen. "De kwaliteit van ons hardfruit is een totaalconcept dat iedereen aanbelangt: van boomkweker tot fruithandelaar en consument. Onderzoekscentra begeleiden de sector bij de ontwikkeling van nieuwe innovatieve technieken en nieuwe variëteiten om de kwaliteit nog te verbeteren. Er wordt gestreefd naar één gezamenlijk kwaliteitslabel dat kan zorgen voor uniformiteit voor de hele sector." De telers willen ook het economische rendement verhogen door kosten te reduceren, zonder in te boeten op de kwaliteit.

"Met de ondertekening van het actieplan engageren alle ketenspelers zich om mee te bouwen aan een duurzame toekomst voor de Vlaamse hardfruitsector. Ook andere mogelijkheden, via projectwerking waarin men zoekt naar nieuwe oplossingen, nieuwe kennis en nieuwe technieken, worden aangegrepen", zegt Landbouw en Visserij.