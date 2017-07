De voorbije maanden verlieten het Chinese Yangtze River Express en het Slovaakse Air Cargo Global, twee volvrachtmaatschappijen die met 747's vlogen, de luchthaven van Zaventem. Volgens de luchthavenuitbater een gevolg van de strengere geluidsnormen die het Brussels gewest hanteert. "Beide voerden dagvluchten uit, maar met een Boeing 747 die quasi zeker zou worden beboet", aldus een woordvoerster van de luchthaven.

Voor het eerst dit jaar staan in de tabellen van de cargotrafiek op de luchthaven rode cijfers. Het volvrachtvolume lag in juni 3,1 procent lager dan een jaar geleden, en zelfs 16 procent lager als je vergelijkt met juni 2015. Brussels Airport vergelijkt zijn passagierscijfers momenteel met 2015, omdat de aanslagen van maart vorig jaar een enorme impact hadden op de passagierscijfers in 2016. Voor het volvrachtverkeer is die vergelijking minder noodzakelijk, omdat een paar dagen na de aanslagen vrachtvliegtuigen weer konden opstijgen en landen. Het vrachtvervoer aan boord van passagierstoestellen (belly cargo) was wel meer geïmpacteerd.

Over de hele eerste jaarhelft lag het volvrachtverkeer nog ruim hoger dan in de junimaanden van 2015 en 2016.

De totale cargotrafiek bedroeg in het eerste semester 268.316 ton, 16,4 procent en 9,5 procent meer dan in de eerste helft van respectievelijk 2016 en 2015.