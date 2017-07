De First-rekening is een spaarverzekering die de klanten levenslang een hoog rendement biedt, gemiddeld zo'n 3,4 procent. Maar in tijden van heel lage rentevoeten is het heel moeilijk voor Ethias om die hoge interesten te blijven uitbetalen. Daarom wil de verzekeraar er al een tijd van af.

De voorbije jaren heeft Ethias met verschillende uitkoopacties en uitstappremies al heel wat klanten kunnen overtuigen om de First-rekening stop te zetten. De 12.240 overblijvende klanten krijgen - misschien voor het laatst - een uitstappremie van 25 procent als ze hun contract beëindigen.

Voor deze uitkoopactie was First-portefeuille nog goed voor 607 miljoen euro. Ethias schat dat na deze operatie daar nog 229 miljoen euro van zal overblijven. Ter herinnering: toen Ethias in 2020 begon met de uitkoopacties, was de portefeuille nog goed voor meer dan 3 miljard euro. Wat overblijft van de portefeuille wil Ethias graag verkopen aan een buitenlandse partij.