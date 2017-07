Sinds 2013 promoot de grootbank al het "nieuwe werken" onder haar personeel om structureel of occasioneel thuis te werken. In die periode is het aantal telewerkers verdubbeld tot 3.664 werknemers. Dat was in het voorbije jaar goed voor gemiddeld 2,8 telewerkdagen per maand.

BNP Paribas Fortis wil dat nu dus binnen dit en drie jaar al zijn 14.000 werknemers gemiddeld twee keer per week van thuis of in een van de satellietwerkplekken in de regio's werken. De bank hoopt zo het woon-werkverkeer te doen dalen met tien procent tegen 2020.

Bij de bankpoot van Belfius werkt al meer dan een op de vijf medewerkers regelmatig van thuis. Bij KBC is het aantal dagen dat het personeel niet op kantoor werkt vervijfvoudigd sinds 2013.