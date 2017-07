Wat is het probleem, zou je kunnen denken. Als de overheid oplegt dat we tot 67 moeten werken, dan is dat maar zo. Maar zo werkt het niet, weet Hermina Van Coillie van Securex: “Moeten wekt altijd tegenstand op. Met de loutere verplichting om langer te werken, gaan we er niet komen. Mensen melden zich dan ziek of krijgen een burn-out. Dat zien we nu al. Het enige wat echt werkt, is werknemers motiveren.” Dat zal een cultuuromslag vergen bij de overheid, want volgens Van Coillie zet die nog te veel in op het ‘moet-verhaal’.

Anja Van den Broeck, hoogleraar management en motivatiepsychologie aan de KU Leuven, is dezelfde mening toegedaan: “Deze resultaten zijn pittig. Ze zijn een keerpunt in het debat: van moeten naar willen. In plaats van te dreigen met allerlei maatregelen, nodigen ze ons uit na te denken over de vraag ‘Hoe kunnen we werknemers langer 'willen' laten werken?’”