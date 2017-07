Belgische bedrijven exporteerden vorig jaar voor 177 miljoen aan verwerkte voedingsproducten naar Japan, waarvan 35 procent chocolade of pralines. In totaal bedraagt de Belgische voedingsexport, inclusief verse producten, bijna 292 miljoen euro per jaar. Voeding maakt daarmee ongeveer 10 procent uit van de Belgische export naar Japan. Chemische producten en geneesmiddelen zorgen nog steeds voor ongeveer de helft van de uitvoer.

Volgens Courant zijn alle Aziatische landen sterke groeimarkten voor Belgische voeding. “In China hebben we de afgelopen jaren een groei gezien van 177 procent, zonder dat daar een handelsakkoord was. Op dit soort markten met uiterst kritische consumenten, maken we als Belgische bedrijven een goede kans, zeker nu we sterk inzetten op voedselveiligheid en kwaliteit. Een akkoord met Japan kan alleen maar zorgen voor meer groei.” Chocolade is goed voor meer dan een derde (35 procent) van de voedingsexport. Bier en diepvriesfrieten dragen elk voor 14 procent bij aan de uitvoer van voedingsmiddelen.

Overigens importeert België nog steeds ruim twee keer zoveel uit Japan dan het exporteert. Gemeten over 2015 voerde België voor 7,6 miljard euro aan Japanse producent in, vooral auto´s. De export was goed voor 3,3 miljard euro. Overigens zijn volgens cijfers van de Europese Commissie twee op de drie Japanse auto´s op Europese wegen al geproduceerd in fabrieken in EU-lidstaten, zoals Groot-Brittannië en Frankrijk.