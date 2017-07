'Marktverstorend' en 'slecht voor de consument', zo benoemde de Vlaamse hotelsector begin mei de prijsafspraken tussen populaire boekingsites, zoals Booking.com, en de hotels in ons land. Hotels die samenwerken met Booking.com mogen elders namelijk geen lagere prijzen aanbieden, dat staat zo in de overeenkomst met de website.

De federale regering wil het prijsbeleid van de populaire boekingsites nu aan banden leggen. Daarmee komt ze tegemoet aan de vraag van de hotelsector. "Samen met mijn collega Willy Borsus (MR) (minister van Middenstand, nvdr.), heb ik overlegd met Booking.com, de horecasector en ook Test-Aankoop", begint minister van Economie Kris Peeters (CD&V), "en het was duidelijk dat we een stap verder moesten gaan."

"Net zoals in Frankrijk en Duitsland zullen we verregaande prijsafspraken, die door de boekingsites worden opgelegd, verbieden", stelt Peeters. "We zijn dit nu aan het uitwerken, ik hoop dat we eind dit jaar daarmee kunnen landen."