"In autoland komt de waarheid altijd met vertraging, over enkele jaren zou het best eens kunnen klinken dat er een schaduwzijde aan de hype is", aldus nog Peeters.

Want wie denkt dat elektrische wagens geen schade aanrichten aan het milieu vergist zich. "Zo'n wagen heeft misschien geen uitlaat, maar er komt nog altijd fijn stof uit. Elektrische wagens accelereren sneller en zijn zwaarder waardoor ze overmatige bandenslijtage vertonen. Dat rubber komt ook wel in het milieu terecht."

"Mensen met een elektrische auto denken dat ze heel goed bezig zijn voor het milieu, en bij wijze van spreken, dat hoe meer ze ermee rijden, hoe beter het is voor het milieu. Misschien zullen ze dan net meer met de auto gaan rijden. En trouwens, of de file nu op elektriciteit of diesel draait, ze blijft wel even lang."