"Goede vergadering met Japanse buitenlandminister Kishida. We hebben de laatste overblijvende meningsverschillen in de handelsonderhandelingen weggewerkt en een politiek akkoord over een handelsverdrag bereikt op ministerieel niveau", zo tweette Malmström.

Het politieke akkoord, dat in de loop van de komende maanden nog vertaald moet worden in een juridisch bindend verdrag, zal morgen bezegeld worden op een topontmoeting van de Japanse premier Shinzo Abe en de Europese leiders Jean-Claude Juncker en Donald Tusk in Brussel. Dat moet volgens beide partijen een sterk signaal tegen protectionisme de wereld insturen in de aanloop naar de G20-top die vrijdag in Hamburg plaatsvindt.