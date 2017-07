Moeilijk te beantwoorden. Arbeidsspecialisten juichen de ambitie van Peeters alleszins toe. "Het is heel goed dat hij dit eindelijk op tafel legt", zegt professor aan het Hoger Instituut voor Arbeid Jef Pacolet aan VRT Nieuws. "Nu is er een massale werkloosheid en bovendien ook een enorme ondertewerkstelling. We hebben veel minder werkgelegenheid dan in het buitenland."

"Het siert de minister dat hij ambitieus is", vult Luc Sels, decaan van de Faculteit Economie aan de KU Leuven, aan. Al is hij, net als zijn collega Pacolet, toch voorzichtig. "Er is nog heel wat werk voor de boeg", zo is te horen bij beiden.

"In Vlaanderen zitten we met een werkloosheid van zo'n 5 procent, dan is 3 procent niet veraf", zegt Sels. "In Wallonië zitten we echter op 11 procent en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het om 16 procent. Zeker in Franstalig België is er dus nog een pak werk om die werkloosheid structureel te verminderen."