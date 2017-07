In de honderd bedrijven die het vaakst gebruik maken van uitzendkrachten werkt een op de vier voltijdse werknemers als interim. In de top tien is dit zelfs de helft. In deze top staan vooral bedrijven uit de logistieke sector en callcenters.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het studiebureau van de PVDA, naar aanleiding van de Pano-reportage over de werkomstandigheden van uitzendkrachten bij koerierdienst DHL. Deze reportage werd uitgezonden in mei van dit jaar en veroorzaakte ophef omdat sommige werknemers al meer dan een jaar in dienst waren zonder vaste benoeming.